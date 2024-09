Documentaire

Environ 700 vélos sont volés quotidiennement en Allemagne. Un sort qui n’est désormais plus réservé aux vieux biclous mal attachés. Car les vélos à assistance électriques, dont les prix d’achat atteignent souvent plusieurs milliers d’euros, attirent bien des convoitises. La police est débordée et seules 10 % des enquêtes sont élucidées.

La typologie des auteurs est très variable, allant du voleur opportuniste aux bandes organisées qui revendent ces vélos en Europe de l’Est. Dans les grandes villes, surtout, c’est l’hécatombe. Des milliers de cyclistes se font ainsi délester de leur fidèle destrier. Alors, une brigade policière spécialisée dans le vol de vélo est à pied d’œuvre à Fürth, ville étudiante allemande. Ces experts connaissent les spots privilégiés par les malfaiteurs, ils écument les plateformes en ligne et les rues de la ville. Lors de contrôles de routine, ils tombent régulièrement sur des bicyclettes volées. Et pour peu qu’elles aient été dûment enregistrées, elles pourront être restituées à leurs propriétaires.

À ce jour, plus de 9 millions de cyclistes sillonnent les rues et les routes allemandes. Leur nombre va même croissant. Dans la capitale, de nombreuses personnes tentées par l’achat d’un vélo d’occasion vont à la bourse aux vélos gérée par Lars Kriener. Ce patron sait bien que les brocantes et autres marchés aux puces sont des lieux de prédilection pour les revendeurs de deux-roues volés. Comme il tient à garantir la transparence et la sécurité des achats soient garanties, il travaille main dans la main avec la police de Berlin.

Les Pays-Bas sont un pays de cyclistes. À Amsterdam, un fabricant de bicyclettes souhaite à ces clients de profiter le plus longtemps possible de leur petite reine. Il propose des trackers GPS et une immobilisation à distance, mais comme les vélos électriques dernier cri sont une cible de choix et les technologies anti-vol pas assez dissuasives, son entreprise va encore plus loin : des « chasseurs de vélos » s’élancent à la recherche des deux-roues dérobés. Grâce à une technologie de géolocalisation très avancée, ils obtiennent des résultats impressionnants.

Reportage (Allemagne, 2022, 32mn)