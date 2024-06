Documentaire



Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les 400 membres de la Compagnie motocycliste se relaient pour traquer les comportements dangereux des deux-roues. Ils ne laissent rien passer car la moindre infraction peut avoir de graves conséquences. Ils sont secondés par les enquêteurs du Service du traitement judiciaire des accidents et par des experts de la Préfecture de police. Ensemble, ils cherchent à comprendre comment se sont produits certains accidents de la circulation.