Documentaire

Jennifer Aniston est une actrice, réalisatrice et productrice de cinéma américaine née le 11 février 1969 à Los Angeles.

Elle accède à la notoriété internationale en interprétant, de 1994 à 2004, le personnage de Rachel Green dans la sitcom à succès mondial Friends. Grâce à ce rôle, elle obtient un Emmy Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award.

Elle poursuit ensuite sa carrière au cinéma, alternant cinéma populaire (Bruce tout-puissant, Polly et moi, La Rupture, Marley et Moi, Le Mytho, Comment tuer son boss ?, Les Miller, une famille en herbe, etc.) et films indépendants (35 heures, c’est déjà trop, The Good Girl, Friends with Money, Life of Crime, Cake, etc.).

Elle est l’une des actrices les plus populaires au monde et possède depuis 2012 son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.