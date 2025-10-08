Documentaire

Gwyneth Paltrow est une actrice et chanteuse américaine née le 27 septembre 1972 à Los Angeles.

Elle est révélée durant les années 1990, par un second rôle dans le thriller Seven (1995), de David Fincher. Elle confirme deux ans plus tard en tenant les premiers rôles féminins des mélodrames Le Talentueux Mr. Ripley et Shakespeare in Love. Ce dernier film lui vaut plusieurs récompenses prestigieuses, dont l’Oscar de la meilleure actrice et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie 1999.

Durant les années 2000, elle enchaîne les premiers rôles, souvent romantiques : Duos d’un jour et Un amour infini (2000), L’Amour extra-large (2001), Possession (2002). Mais seules les comédies dramatiques indépendantes chorales The Anniversary Party et La Famille Tenenbaum, sorties en 2001, sont bien reçues par la critique. Ses projets dramatiques sont des échecs critiques : le biopic : Sylvia (2004) et le blockbuster Capitaine Sky et le Monde de demain2.

Durant les années 2010, elle accepte des seconds rôles. L’année 2008 est marquée par la sortie de l’acclamé drame Two Lovers3, de James Gray, puis du blockbuster Iron Man, de Jon Favreau, qui lui permet d’incarner Pepper Potts dans plusieurs autres films de l’univers cinématographique Marvel.