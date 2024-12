Documentaire

On a beau leur proposer des alternatives les français restent accrochés à leur auto 8 voyages sur 10 se font encore en voiture, l’un des moyens de transport le plus cher et le plus polluant…comment mieux se déplacer et à moindre coût ? Itinéraires bis vous emmène ce mois ci dans l’est de la France. A Mulhouse depuis 2 ans les voyageurs des lignes SNCF ne changent plus de moyen de transport pour se rendre au coeur de la ville. Une même rame dessert les gares et stations du centre ville.