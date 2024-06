Documentaire



Balard, 15e arrondissement. Huit ans après son lancement, le projet de regroupement du ministère de la Défense a pris forme. L’hexagone Balard s’apprête à accueillir sous son toit plus de 9 000 civils et militaires. Au-delà de réunir différents organismes centraux de la Défense, la structure aux allures futuristes vise à optimiser les prises de décision et la conduite des opérations. Le Journal de la Défense revient sur ce projet hors normes et vous invite à découvrir en avant-première le cœur du nouveau siège du ministère de la Défense.