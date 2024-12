Documentaire

Ils ont 18-20-30 ans. Ils sont Français, Allemands, Russes, Chinois… ou de toute autre nationalité. Un jour, ils frappent à la porte du bureau de la Légion à Aubagne, par goût de l’aventure, pour changer de vie, par idéal souvent. Les critères de sélection sont poussés à l’extrême : 1 sur 8 aura le droit de poursuivre la formation, mais au départ, aucune discrimination : tous ont leur chance et l’encadrement fera le maximum pour les aider à réussir.

Le rêve des engagés volontaires est d’avoir le droit, un jour, de porter le képi blanc qui fera d’eux de vrais légionnaires. C’est ce long parcours de Castelnaudary a Djibouti, de marches forcées en stage commandos que vous permet de découvrir ce film documentaire de plus de deux heures. C’est le plus vrai et le plus complet jamais réalisé sur ce régiment d’élite, ses techniques de formation, ses rites, ses traditions.

Souvent émouvantes, toujours passionnantes, parfois drôles, les images de ce long moment passé au coeur de la Légion vous feront découvrir pourquoi les légionnaires sont les meilleurs soldats du monde. Pour eux, la mission est sacrée, la cohésion est leur force : jamais au combat, un légionnaire n’abandonne un de ses frères d’arme.

Documentaire réalisé par Epi Diffusion