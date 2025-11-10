La seconde guerre mondiale a été marquée par l’avènement des bombardiers. Une fois encore ce furent les allemands qui dominèrent dans ce domaine en utilisant les bombardiers comme soutien des troupes au sol. Puis les alliés prirent le dessus. Au départ en s’appuyant, eux aussi, sur la doctrine du bombardement tactique, puis en s’orientant vers les bombardements stratégique.
En 1944 les bombardiers tactiques alliés étaient maîtres des champs de bataille terrestre. Les lourds bombardiers stratégiques, eux, volant par vagues incessantes, de jour et de nuit, pulvérisaient littéralement le coeur de l’Allemagne et du Japon, réduisant à néant leur potentiel militaire. Les deux dernières bombes furent larguées par des B-29 sur Hiroshima et Nagasaki, mettant un point final à cinq ans de conflit mondial…
Au sommaire :
– B-29 Super fortress
– B-24 Liberator
– Lancaster
– B-17 Flying Fortress
– Tupolev
– Mitchell
– Baltimore
– Marauder
– Tupolev
– Wellington
– Douglas
– Stirling
et bien d’autres…
Genre : 2nd guerre mondiale
Documentaire : VF