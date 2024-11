Documentaire

Gens qui dorment dans leur voiture, familles sans électricité, repas mal assurés, enfants privés de vacances ou même de cantine, la pauvreté touche aujourd’hui près d’un habitant sur dix en France. En tout, ce sont près de 5 millions de personnes, adultes mais aussi enfants, pour qui le quotidien est synonyme de survie, avec moins de quelques centaines d’euros par mois, la plupart du temps le RMI ou des aides sociales. Englués dans un présent cauchemardesque, au bord de basculer dans la rue et de l’exclusion complète, mais aussi privés d’avenir et de perspectives. Les pauvres ont des droits. Mais dans une société en voie de libéralisation ultrarapide, ils ont de plus en plus de mal à les faire valoir. Face à cette détresse, quelques milliers d’assistantes sociales, de travailleurs associatifs, d’avocats, de banquiers même, luttent à leurs côtés dans les quartiers en difficulté ou au coeur des grandes villes. Ils mènent un combat de plus en plus difficile, souvent obscur, parfois spectaculaire, toujours obstiné et malin. Pour « Lundi investigation », Eric LEHNISCH a suivi caméra à l’épaule, pendant deux mois, le quotidien de quatre combattants de la pauvreté. A travers leurs regards il met en lumière leurs difficulltés et révèle les dysfonctionnements de la lutte pour l’insertion sociale. Fabienne, Laurence, Stéphane et Benoît sont confrontés à l’impuissance ou à l’inertie des pouvoirs publics, au manque de moyens du combat pour l’insertion, à la frilosité et à l’égoïsme de nombre d’acteurs privés (banquiers, logeurs, employeurs…). Ils se battent en première ligne de la fracture sociale, juste à la frontière de l’exclusion.

Première diffusion : 22/03/2004

Un reportage de Eric LEHNISCH