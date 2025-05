Documentaire

Nous avons suivi l’aventure de la première série télé 100% dijonnaise : Cité des Ducs. Le pitch : une plongée dans le quotidien d’une agence de communication avec ses destins, ses intrigues financières et ses aventures sentimentales. La particularité de cette sitcom: l’équipe de tournage est bénévole, les acteurs sont tous amateurs et tous dijonnais.Le projet a été imaginé par trois passionnés: Vincent, réalisateur et producteur, Danielle, coproductrice et Christine, scénariste. Il a mis deux ans à voir le jour. Aujourd’hui la série sort en DVD. Un documentaire de Léonie Bert.