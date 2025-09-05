Documentaire

Elles s’appellent Sofia et Niguina. Elles sont Afghanes, belles, fières, meilleures amies. Et, malgré elles et sans le savoir, icônes de la jeunesse désoeuvrée de Kaboul. Derrière les rideaux de leur salon de beauté dont la façade extérieure à été saccagée par les Talibans, elles font vivre à bout de bras une petite équipe et un rêve : celui de protéger leur dernier espace de liberté.L’histoire commence en août 2021, juste après l’accession fulgurante des mollahs au pouvoir. Pendant un an et demi, à mesure que les extrémistes assènent aux Afghans, surtout aux femmes, de nouvelles lois liberticides, nous suivons les deux amies dans leur salon d’esthétique et à travers la capitale afghane : dans un parc où elles sont les seules à encore oser montrer leurs visages ; au sommet des collines où elles apprennent à conduire en secret ; sur une grande-roue où, cheveux au vent, elles échappent de justesse aux Talibans…Et puis, sur le chemin de l’exil. Car la répression devient trop dure, trop étouffante, trop violente. La quête de légèreté des jeunes femmes devient un projet de fuite… Qui testera leur résilience, leur courage, et même leur amitié.

Un documentaire de Margaux Benn et Solène Chalvon Fioriti / Durée : 52′ / Année : 2023

Coproduction : KRAKEN FILMS / LCP-Assemblée nationale / France Télévision

Abonnez-vous à la chaîne YouTube LCP Assemblée nationale ! https://bit.ly/2XGSAH5

Et retrouvez aussi nos replays sur notre site : https://www.lcp.fr/

Suivez-nous sur les réseaux !

Twitter : https://twitter.com/lcp

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LCP

Instagram : https://www.instagram.com/lcp_an/

#LCP #Documentaire #Assembleenationale