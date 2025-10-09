Documentaire

Un « proche aidant », ça peut être vous, ça peut être moi. C’est en tout cas, un parent, un ami, un fils, une fille qui vient en aide à un membre de sa famille ou de son cercle proche atteint dans sa santé ou son autonomie. En Suisse, ils seraient près de 2 millions de personnes. Et ce dévouement est souvent assorti de nombreux sacrifices, même si la loi fédérale vient d’être modifiée pour une meilleure prise en charge. Alors quel est le quotidien de ces personnes qui consacrent leurs journées aux autres ? Et qui aide les proches aidants ?

Linn Levy reçoit le journaliste Alexandre Duyck, auteur du livre « Un Effondrement » sur l’accompagnement de sa femme victime d’un burn out et Mercedes Puteo, directrice de l’association Espace Proches.