La quête de la minceur ressemble souvent à un parcours semé d’embûches où, malgré une volonté de fer et...
En période de peri et de ménopause, la gourmandise n’est pas un vilain défaut ! Au contraire, en choisissant...
La prescription de statines et d’autres molécules visant à réguler le taux de cholestérol suscite régulièrement de vifs débats...
Valérie Kahl, entourée de Jessica, diététicienne, Kamel et Fabrice, entraîneurs sportifs, Alexandra, psychologue et Barbara, conseillère en style, se...
Les perturbateurs endocriniens sont devenus un sujet d’inquiétude majeur dans le domaine de la santé publique et de l’environnement....
La coqueluche est une infection bactérienne hautement contagieuse, causée par la bactérie Bordetella pertussis. Cette maladie affecte principalement les...
Périnée, plancher pelvien, fuites urinaires, descente d’organes, posture, respiration, conscience corporelle, bien-être féminin et masculin, santé féminine, grossesse, ménopause…...
Ces femmes racontent l’histoire de l’accident de leur bébé : les bébés secoués. Dans ce reportage poignant, découvrez le...
Maux de tête, bouche sèche et pâteuse, nausées, diarrhée, fatigue… ternissent souvent les lendemains de fête. Le nom de...
Au cours de ces dernières années, la consommation de la MDMA, communément appelée « ecstasy », a connu une augmentation significative...
A l’heure où l’homme décède plus de maladies graves que de vieillesse, il convient de s’intéresser aux assurances qui...
Khloé espère pouvoir un jour porter un enfant et non pas juste l’adopter. Tandis qu’Alexis et Marijo nous racontent...
Ce couple est persuadé que l’amour lui a permis de retarder les effets d’une maladie incurable, la maladie de...
Les Français cherchent à perdre du poids et les régimes miracles sont très populaires. Le marché de la perte...
Les propriétés médicales du CBD lui ont permis d’être légalisé pour la vente et la consommation dans toute l’Europe....
Le jeûne à base d’eau, qui consiste à s’abstenir de nourriture tout en ne consommant que de l’eau, suscite...
L’obésité est devenue une épidémie mondiale. Chez les enfants, les chiffres sont de plus en plus alarmants. Avec la...
Les migraines sont des maux de tête intenses et souvent récurrents qui peuvent grandement affecter la qualité de vie...
Cheveux au vent, vêtu d’un simple T-shirt, d’un short et d’espadrilles légères, qui n’a jamais succombé au plaisir grisant...
Avec 23 % de parts de marché mondiales, l’industrie cosmétique française domine largement ses concurrents. Cette suprématie repose sur...
