« Rajeunissez de 10 ans » : laquelle d’entre nous n’a pas un jour été tentée de se laisser séduire par telle ou telle crème ou complément « miracle » pour s’attaquer aux marques du temps ? Collagène, rétinol, acide hyaluronique… que valent vraiment ces actifs en crème ou en complément alimentaire ?