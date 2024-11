Documentaire

Dans cette salle qui a vu passer Mohamed Ali et Mike Tyson, Amy accueille des enfants autistes comme Oliver et Reymo. Et pour eux, la boxe est une véritable thérapie dans une société qui ne les comprend pas toujours. Pour Brut America, notre reporter Léo Hamelin les a suivis à l’entraînement.

