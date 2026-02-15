Documentaire

Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné. Sur fond de jalousies, de frustrations ou de rancœurs familiales, le partage des biens du défunt est souvent une épreuve. Disputes entre frères et sœurs, règlements de comptes entre générations, guerre ouverte entre enfants et beaux-parents et même plaintes pour spoliations…Chaque année, plus de 30.000 affaires de succession se retrouvent devant les tribunaux. Comment se sortir de ces conflits douloureux ? Et comment avoir le dernier mot ?Plongée dans un univers où des familles en arrivent à ne plus se parler que par notaire et avocat interposé.

Un documentaire de Sophie Lepault et Wendy Zbinden