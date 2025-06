Documentaire

C’est l’histoire d’une semelle en plastique, une paire de tongs aux couleurs vives et aux lignes épurées. Son nom : Havaianas. Cette paire de claquettes-là avait une ambition : conquérir le monde. Aujourd’hui, le pari est réussi. Il s’en vend plus de deux cent millions de paires par an, pour un revenu annuel de près de deux milliards de dollars. Mais comment ce simple morceau de plastique a-t-il séduit autant de bipèdes sur terre ? Enquête sur le coup marketing le plus rentable du siècle. Un documentaire de SEBASTIEN SPITZER