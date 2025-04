Documentaire

Univers souvent fantasmé, le monde secret du renseignement et des actions clandestines est connu du grand public plutôt par la fiction. Au-delà du mythe, ce numéro du Journal de la Défense propose de décrypter et démystifier ces guerres cachées, complexes et passionnantes, à travers les regards croisés de trois experts du domaine : Fabien Boully, maître de conférence en cinéma, Bruno Fuligni, historien et écrivain, et le général Jean Heinrich, ancien directeur des opérations de la Direction Générale de la sécurité extérieure, l’emblématique DGSE.