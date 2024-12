Documentaire

En découvrant le prototype du nouveau char Panzer IV en 1936, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient se douter être en face de l’arme qui allait devenir le cheval de bataille de l’armée allemande.

Au départ le rôle du Panzer IV, char moyen, était de prêter main forte au Panzer III plus petit et plus léger mais qui allait constituer l’épine dorsale des nouvelles Panzerdivisions. La suite des évènements allait prouver que la Wehrmacht, en concevant un char avec une caisse et une tourelle plus grandes avait créé un engin dont le potentiel dépassait largement celui des Panzer III. Dés 1942, ces derniers devenus obsolètes laissèrent leur place aux Panzer IV.

Il fut produit durant toute la seconde Guerre Mondiale. Mais son histoire ne s’arrête pas en 1945. Les derniers obus tirés par un Panzer IV le furent pas les Syriens contre Tsahal sur le plateau du Golan en 1967. 7350 exemplaires toutes versions confondues furent fabriquées entre 1938 et 1945.