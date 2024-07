Documentaire

Ces conflits ont donné l’inspiration pour le film « Le pont de la rivière Kwai ». Pendant qu’Hitler poursuivait sa conquête de l’Europe, les japonais se rendaient maîtres d’une grande partie du sud est asiatique. La Birmanie devint leur premier objectif à cause du pétrole de Mandalay, de la route vers la Chine de Tchang Kaï Chek et de frontière commune avec l’Inde. Les Japonais firent construire, par les prisonniers, la voie ferrée entre la Thaïlande et la Birmanie, tandis que, au Nord, les alliés, eux construisaient une route pour contre-attaquer , à partir de la Chine. La guerre dans la jungle, pour les troupes britanniques et leurs alliés, devint surtout une guerre contre la jungle. Dans ces combats, les Japonais, aguerris à ces conditions très difficiles, se battaient jusqu’à la mort, obéissant au code d’honneur des Samourais, le Bushido. Il n’y eut pas de très grandes batailles, mais 24 heures sur 24 des embuscades, des attaques surprises, des territoires gagnés puis perdus, jusqu’à la victoire finale le 4 août 1945.