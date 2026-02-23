Une chemise à 12€, un jean à 25€… Qui se demande vraiment ce qu’il y a derrière ces prix cassés ? Dans cette enquête explosive, nous passons de l’autre côté du miroir du monde merveilleux des affaires pour révéler la face cachée de l’industrie textile mondiale. Bangladesh, Inde, ateliers clandestins… Caméra cachée, faux acheteurs, infiltrations : notre équipe remonte la chaîne de production des plus grandes enseignes européennes.