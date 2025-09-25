Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Compostez-moi – L’enterrement bio Alternative écologique à l’inhumation et à la crémation, l’humusation, déjà pratiquée aux États-Unis, n’est pas encore légale en Europe....

Documentaire Intégration en France: réalité ou fiction? En 1983, la « marche des beurs » rassemblait 100 000 personnes à Paris pour affirmer leur citoyenneté. Aujourd’hui,...

Article Pourquoi faire un séjour linguistique ? Faire un séjour linguistique, c’est bien plus qu’apprendre une langue étrangère dans un contexte académique. C’est plonger dans une...

Conférence Cartographie de la société française aujourd’hui Tentative de représentation des grandes lignes, les tendances majeures et les tensions qui structurent aujourd’hui la société française. Il...

Article Comment vous préserver des vices sociétaux ? L’intégrité personnelle est un défi quotidien de plus en plus difficile à relever dans un monde saturé de sollicitations....

Podcast C’est quoi ça, le long-termisme ? C’est à un philosophe écossais qu’on doit ce terme, William MacAskill. Il l’utilise pour la première fois en 2017,...

Documentaire Ces accros aux audiences assistent à tous les procès Pourquoi certains assistent à des procès tous les jours ? Une plongée au cœur d’une passion méconnue : la...

Documentaire Vuitton : les secrets du génie du luxe Pour la première fois, la marque de luxe française la plus prisée a donné accès à ses ateliers où...

Documentaire Black-Out : soirées sans limites Plongez dans l’univers des soirées extrêmes avec Black-Out : Soirées Sans Limites. Ce documentaire captivant explore les fêtes où...

Podcast S.O.S en Méditerranée Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre...

Documentaire Précarité : la banque menace de saisir leur maison Elles sont souvent leur dernière chance, les cagnottes solidaires pour les agriculteurs, des dons de particuliers venus de toute...

Podcast La Russie, eldorado des complotistes français La Russie de Vladimir Poutine exerce une fascination sur de nombreux complotistes français. Certains n’hésitent pas à s’y rendre...

Conférence Tourisme à vélo et développement local : une nouvelle opportunité ! La pratique du tourisme à vélo connaît une augmentation exponentielle. Avec elle, c’est toute une économie qui se développe,...

Conférence Apports de forces « On peut être féministe et apaisée. On peut être féministe et drôle. On peut être féministe et aimer tellement...

Documentaire Concours Lépine, ces génies qui changent le monde Bakkour et Antoine, deux inventeurs passionnés, préparent leurs créations pour le célèbre concours Lépine. Ces petits génies, porteurs d’idées...

Documentaire Stand-up, la rage de rire Art de la scène typiquement américain, le stand-up a su dépasser les frontières de la langue et les différences...