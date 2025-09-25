Alternative écologique à l’inhumation et à la crémation, l’humusation, déjà pratiquée aux États-Unis, n’est pas encore légale en Europe....
En 1983, la « marche des beurs » rassemblait 100 000 personnes à Paris pour affirmer leur citoyenneté. Aujourd’hui,...
Faire un séjour linguistique, c’est bien plus qu’apprendre une langue étrangère dans un contexte académique. C’est plonger dans une...
Tentative de représentation des grandes lignes, les tendances majeures et les tensions qui structurent aujourd’hui la société française. Il...
L’intégrité personnelle est un défi quotidien de plus en plus difficile à relever dans un monde saturé de sollicitations....
C’est à un philosophe écossais qu’on doit ce terme, William MacAskill. Il l’utilise pour la première fois en 2017,...
Pourquoi certains assistent à des procès tous les jours ? Une plongée au cœur d’une passion méconnue : la...
Pour la première fois, la marque de luxe française la plus prisée a donné accès à ses ateliers où...
Plongez dans l’univers des soirées extrêmes avec Black-Out : Soirées Sans Limites. Ce documentaire captivant explore les fêtes où...
Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre...
Elles sont souvent leur dernière chance, les cagnottes solidaires pour les agriculteurs, des dons de particuliers venus de toute...
La Russie de Vladimir Poutine exerce une fascination sur de nombreux complotistes français. Certains n’hésitent pas à s’y rendre...
Xynthia, les crues du Sud-Est, puis Paris. La capitale risque-t-elle une inondation majeure ? Retour sur ces catastrophes et...
La pratique du tourisme à vélo connaît une augmentation exponentielle. Avec elle, c’est toute une économie qui se développe,...
« On peut être féministe et apaisée. On peut être féministe et drôle. On peut être féministe et aimer tellement...
Pauvres, ils vivent dans les caves de la résidence !
Le gaspillage des invendus constitue une problématique majeure dans notre société de consommation. Les surplus non alimentaires, souvent négligés,...
Bakkour et Antoine, deux inventeurs passionnés, préparent leurs créations pour le célèbre concours Lépine. Ces petits génies, porteurs d’idées...
Art de la scène typiquement américain, le stand-up a su dépasser les frontières de la langue et les différences...
Aujourd’hui, plus d’un million de Français consomment quotidiennement du cannabis, alors même que la loi de 1970 relative à...
