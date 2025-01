Documentaire

La vie des forains, ces artisans du divertissement, est à la fois trépidante et pleine de défis. À travers la France, la fête foraine demeure une attraction populaire, captivant des milliers avec ses manèges toujours plus spectaculaires. Mais derrière cette façade de joie, se cache une réalité où la sécurité est un enjeu majeur, avec des accidents forains qui peuvent transformer les moments de plaisir en drames. Les forains font face à des conflits réguliers avec les autorités locales, notamment lors de l’installation de leurs attractions, suscitant des tensions qui parfois nécessitent l’intervention de la police. À la tête de cette corporation unique, Marcel Campion s’impose comme une figure influente, ayant notamment marqué Paris avec sa fameuse grande roue aux Champs-Élysées. Ce documentaire vous plonge dans le quotidien de ces travailleurs itinérants, explorant comment ils gèrent la sécurité des manèges, les conflits forains, et offrent des attractions foraines qui continuent de fasciner. Abonnez-vous pour découvrir les coulisses de la vie foraine, où chaque fête foraine est un mélange de tradition, de spectacle, et de gestion des risques.

Réalisateur : Arnaud Levert