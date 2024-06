Documentaire



Pour préserver l’environnement mais aussi protéger la santé de la famille, de plus en plus de Français passent aux produits ménagers verts. L’année dernière, les ventes de liquides vaisselle « hypoallergéniques » ou de lessives écologiques ont progressé de 10% et font les bonnes affaires des marques « L’Arbre Vert » ou « Rainett ». Ces produits sont-ils vraiment écolos ? Et ne vaut-il pas mieux fabriquer soi-même ses produits ménagers à base de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude ?