Documentaire



Pollution, manque d’espace, vie chère… Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter la vie citadine. Les agences immobilières croulent sous les demandes et les régions rivalisent d’imagination pour attirer les parisiens. De plus en plus optent pour le télétravail. Mais est-il si facile de troquer sa vie de citadin pour la vie à la campagne ?