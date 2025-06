Documentaire

On compte plusieurs milliers de bateaux habitations sur les fleuves canaux et rivières de France. Il faut payer l’amarrage, et on ne peut pas se garer n’importe où. Ce sont les autorités gestionnaires du domaine public fluvial qui décident de l’endroit où la péniche sera amarrée. Sur une péniche habitation, il y a souvent tout le confort : chauffage, eau, électricité, téléphone… et pas de problème d’humidité, contrairement aux idées reçues ! Un documentaire de Nathalie Brossaud.