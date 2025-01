Documentaire

Situés à 180 km au nord des Iles Bélep, à l’extrême nord de la Grande Terre, les récifs d’Entrecasteaux ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. Leur richesse en oiseaux marins et en tortues vertes en fait un site exceptionnel en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans l’Océan Pacifique. Pour mieux le gérer et le connaitre, le service de la pêche et de l’environnement marin des Affaires Maritimes y mène chaque année, depuis 2007, une mission de 12 jours en décembre, durant la période de ponte des tortues vertes. Ces sorties annuelles sur le site permettent de suivre l’évolution des pontes et du nombre de tortues afin d’aider la Nouvelle-Calédonie à appliquer des plans de gestion adaptés à la conservation de ce patrimoine extraordinaire.