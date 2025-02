Documentaire

Surnommée à juste titre la « première ferme d’Europe », la Nouvelle-Aquitaine se distingue par son dynamisme agricole. Des plaines céréalières aux vignobles renommés, en passant par les élevages bovins et caprins les plus importants de France, la région offre un panorama agricole d’une richesse exceptionnelle. Plus de 150 produits bénéficient d’une Appellation d’origine protégée (AOP), gage de qualité et d’authenticité, témoignant du savoir-faire unique de ses agriculteurs. Avec près de 300 kilomètres de côtes, l’agriculture maritime n’est pas en reste. Ismaël Khelifa va à la rencontre d’hommes et femmes qui nourrissent les Français.