Documentaire



Caroline a déjà une fille et attend des triplés. Les grossesses de triplés sont exceptionnellement rares en France, avec seulement 50 cas environ par an. Ce chiffre s’explique par la nature particulièrement exigeante de ce type de grossesse multiple. La probabilité d’attendre des triplés spontanément est très faible, représentant environ une naissance sur plusieurs milliers. Généralement, les grossesses multiples sont plus courantes grâce aux traitements de fertilité et aux techniques de procréation médicalement assistée, mais même dans ces contextes, les triplés restent rares.