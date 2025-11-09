Documentaire

Bienvenue à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Des bouillons populaires aux restaurants étoilés, ce documentaire nous emmène dans un voyage savoureux au cœur des cuisines parisiennes.

Découvrez les derniers artisans du jambon de Paris, les secrets du mythique relais de Venise, les rituels millimétrés du restaurant Guy Savoy, ou encore la légende de la Tour d’Argent et son canard au sang. Des pâtisseries de la maison Storer au vin de Montmartre, des brasseries mythiques aux fermes urbaines, Paris révèle mille visages — entre luxe, tradition et passion.

Un hommage vibrant aux femmes et aux hommes qui font rayonner le goût français dans le monde entier.