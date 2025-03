Documentaire

Le don du sang en France, c’est plus de 2 millions de prélèvements chaque année. Ces précieuses poches permettent de soigner 1 million de patients. Deux régions ne sont pas auto-suffisantes : l’île-de-France et PACA, qui consomment plus de sang qu’elles n’en collectent. En Provence-Alpes-Côte d’Azur les stocks sont faibles, il manque 200 poches par jour… Le don de sang, ce don de soi, est une évidence pour une partie de la population, mais ce n’est pas un automatisme pour tout le monde. Alors quels sont les leviers pour mobiliser plus de donneurs ? Et pourquoi ce manque de sang ? Nous avons mené l’enquête auprès des acteurs de cette chaîne de vie. Un documentaire de Coralie Becq – Frédéric Cerrulli – Laurent Verdi – Kevin Berg – Eric El Koubi – Jérémy Crunchant.