Quand le dialogue est rompu entre les deux parents après un divorce, c’est au juge d’intervenir pour faire respecter les engagements de chacun et tempérer la situation afin que la pension alimentaire soit bien versée.
#Divorce #Pension #Conflit
Très populaire dans les années 60, le Combi Volkswagen est aujourd’hui un véhicule rare. Souvent en mauvais état et...
Investir est l’une des décisions les plus importantes que l’on puisse prendre pour assurer son avenir financier. Pourtant, entre...
Des villas qui ferait pâlir l’Elysée.
Le Grand Paris Express, c’est 20 ans de travaux pour relier les banlieues en transport en commun. Les chantiers...
Les magasins de hard discount ont le vent en poupe, plus que jamais. Des produits à prix cassés, sur...
Les caisses d’allocations familiales sont les premières distributrices d’aides sociales en France. Mais comment sont-elles gérées ? Qui sont...
C’est à une véritable bataille économique que se livrent les boutiques indépendantes, les supermarchés et les réseaux de franchise,...
On les appelle les yachts broker et leur quotidien se résume à vendre les bateaux de luxe à des...
YouTube : dans les secrets d’une machine à cash. Restaurants clandestins : devine qui vient dîner ce soir ?...
A 1800 mètres d’altitude, la station de ski savoyarde créée en 1946 peut être fière de son succès :...
Partir en croisière est un rêve qui devient enfin accessible. Autrefois considéré comme un produit de luxe, c’est devenu...
33 ans après sa mort, Elvis est plus populaire que jamais.Il reste l’un des artistes les plus vendu au...
Certains grands patrons ne semblent pas connaitre la crise. Leur rémunération et leurs privilèges sont-ils justifiés ? Alors qu’on...
En 2012, les douanes françaises ont saisi plus de 4,5 millions d’articles contrefaits d’une valeur de 80 millions d’euros....
Tous les habitants de la même résidence ont des problèmes différents et leurs vies virent au cauchemar. Le responsable...
Rolex, montre des stars et des riches par excellence, continue de fasciner le monde entier. Quels prix les...
Repas livrés à domicile : un marché en plein boom. Impossible de passer à côté du phénomène. On commande...
Officiellement, Ariél est contrôleur auprès des autorités sanitaires. Mais comme beaucoup de Cubains, son salaire officiel ne suffit pas...
Les cam girls, ces filles qui s’exhibent sur le net contre rémunération, sont de plus en plus nombreuses à...
Découvrez les rois des prix cassés en France, comme Noz et le Marché aux Affaires, qui rivalisent avec les...
