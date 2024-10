Documentaire

Les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont bouleversé le monde entier. Tandis que la guerre continue de faire d’innombrables victimes à Gaza, une poignée d’Israéliens et de Palestiniens cherche à briser le cercle vicieux de la violence et de la vengeance. Car toutes ces personnes ont perdu des êtres chers et aspirent à la même chose : une paix durable.

Les Palestiniens et Israéliens membres des ONG The Parents Circle-Families Forum et Combatants for Peace œuvrent en faveur de solutions pacifiques au conflit au Proche-Orient. Tous les ans, ils organisent au printemps une cérémonie à la mémoire des victimes des deux camps. L’occasion notamment de laisser s’exprimer la douleur de la perte et de favoriser la compréhension mutuelle. Mais le dialogue est-il encore possible alors que la guerre qui fait rage amplifie la douleur et la peur ?

Tourné par une équipe israélo-palestinienne, ce reportage esquisse différentes voies de rapprochement entre Israéliens et Palestiniens, chaque camp recherchant des solutions pour faire face aux défis individuels comme collectifs.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

