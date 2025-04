Documentaire

« Sauf en Moldavie, je n’ai vu de prison pire que ça ». Tels sont les mots du commissaire européen aux droits de l’homme après sa dernière visite des prisons françaises. Mais comment peut-on encore accepter cela au pays des Droits de l’Homme ? 1 suicide tous les trois jours, taux d’occupation de 200 %, 8 détenus sur 10 présentent une pathologie psychiatrique… Derrière ces chiffres alarmants existe une réalité que tous les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies tentent de nous cacher ; sans trop de difficultés, car finalement le sort des détenus nous importe peu… Mais si la prison a un sens, il faudra qu’elle devienne une école de citoyenneté et de démocratie et non plus école du crime. Mais cela ne se fera que lorsque l’on considèrera les personnes incarcérés comme faisant partie intégrante de notre société. Un film documentaire de Guillaume Estivie, Saïd Remli.