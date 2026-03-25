Aucun pays au monde ne dépense autant d’argent que les USA pour la santé de ses concitoyens. Comment expliquer...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
Dans la salle d’attente du dermatologue, entre un ficus en plastique et trois vieux magazines people, une petite brochure...
Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance la vie de milliers de personnes dépend d’un moyen de locomotion: le...
Au début des années 80, la Jordanie et l’Unesco expulsent le petit peuple de la tribu des Bdouls de...
Située aux confins de la Norvège, de la Finlande et de la Russie, la petite ville de Kirkenes joue...
En Inde et en Chine, après des décennies de préférence pour les garçons, les bébés filles sont à nouveau...
Ils bloquent la circulation ou aspergent de soupe des tableaux dans les musées… Ces activistes n’hésitent pas à braver...
A Nice, un hôtel-restaurant un peu spécial a ouvert ses portes il y a un an et demi. Les...
Au Xinjiang, province chinoise grande comme trois fois la France, plus d’un million de citoyens ouïgours seraient détenus...
Troisième épisode de notre série L’AMERIQUE BIEN PROFONDE avec notre guide-reporter Nathalie GROS. A 48h des élections américaines de...
Dans un paysage urbain en constante évolution, les églises se réinventent et trouvent une seconde vie inattendue. Jadis symboles...
Au début du XVIe siècle, le Japon est une société de guerriers, régie par les samouraïs et leurs chefs...
Il y a ceux qui rêvent de partir vivre à l’étranger pour changer de vie – deux millions de...
Plus de 1000 km les séparent mais la passion pour la vie de berger les réunit. A l’occasion d’un...
Rares sont les endroits du monde affichant un tel brassage culturel : originaire de plus de deux cents nations...
Philippe part à la rencontre du peuple hakka, bâtisseur de véritables forteresses, les tulous, élaborées selon les canons de...
L’extrême droite allemande appelle de nouveau à manifester ce vendredi contre les migrants, ce sera le cinquième grand rassemblement...
Sur le Rio Xingu, le barrage de Belo Monte est le quatrième plus grand barrage du monde, censé approvisionner...
En France, près de quatre millions de personnes n’ont pas de logement décent : 600 000 logements sont insalubres,...
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