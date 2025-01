Documentaire

Ils ont bâti des légendes, et donné aux clans, les châteaux qui ont fait leur force : dans les Highlands, les hautes terres sauvages d’Ecosse, ils sont comme des bannières, qui défient quiconque contesterait le pouvoir de leur clan.

Et dans ces paysages préservés, ils sont comme des livres d’Histoire. Inveraray raconte ainsi la domination du clan Campbell, allié historique de la couronne anglaise. Pour autant, le duc met un point d’honneur à honorer sur ses terres la tradition écossaise des Highlands Games, où le lancer de tronc d’arbres et la cornemuse rythment la compétition.

Aujourd’hui encore, les clans écossais sont très présents dans le patrimoine. Leurs rivalités ont construit des places fortes, et sur les îles, leurs châteaux sont comme des figures de proue, ou des défis.

L’île de Skye est riche de ses paysages encore sauvages, terres du clan MacLeod. Rencontre avec une Française qui a épousé le chef du clan, et découvert l’imposante « maison de famille » en arrivant au château de Dunvegan.

Sur l’île de Mull, le château de Duart est lui aussi toujours habité. Par le chef du clan McLean. Mull est elle-même un sanctuaire, « une cathédrale », comme le dit Guy Grieve, qui vit et travaille sur l’île. C’est cette nature qu’il faut protéger « comme la plus précieuse des antiquités ». Et Guy Grieve s’y emploie. Hériter d’un château n’est pas toujours une sinécure. Le vicomte de Glasgow a presque abandonné son métier d’architecte pour se consacrer à la maison de sa famille, où il vit toujours : le château de Kelburn. Et il a même relancé le succès de son domaine grâce à une idée improbable : offrir les murs du château à des graffeurs. D’autres familles ne peuvent assumer la charge d’un tel patrimoine.

A Braemar, la commune a pris le relais ; les habitants sont d’ailleurs encore très fiers de montrer le château qui a lancé une des révoltes écossaises contre la couronne anglaise. Et à Taymouth, l’immense demeure qui a accueilli la Reine Victoria lors de son voyage de noce est en passe de devenir un hôtel de grand luxe, après la restauration minutieuse de ses pièces d’apparat. De quoi offrir à ses hôtes leur propre place dans l’Histoire…

Documentaire réalisé par d’Isabelle Thomas, Guy Sabin, Matthieu Hauville et Alain Barnault.