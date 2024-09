Documentaire

L’histoire de la Turquie, terre convoitée entre Orient et Occident, est autant marquée par les célèbres combats épiques que par l’influence de la mythologie. L’intrépide Don Wildman sillonne le pays à la recherche des trésors cachés dans les structures souterraines des plus grandes cités de cet empire. Dans les ruines de l’ancienne ville de Troie, il tente, avec l’aide d’un archéologue, de démêler mythes et légendes de la célèbre bataille opposant Achéens et Troyens.