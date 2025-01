Documentaire

Souvent perçus comme un peuple de guerriers sauvages et désordonnés, vivant dans des huttes de bois, chassant le sanglier pour se nourrir et vénérant la nature, les Celtes sont souvent réduits à ces clichés. Pourtant, derrière cette image se cache une civilisation qui a régné sur l’Europe pendant plus de cinq siècles avant notre ère et qui a marqué l’histoire du continent. Qui étaient véritablement les Celtes ?