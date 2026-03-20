Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Cette araignée est un prédateur redoutable. Grâce à la tension superficielle et à ses poils hydrophobes, elle est même...
C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
À Pattaya, il plonge tous les jours dans la gueule du loup.
Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
L’hippopotame semble montrer des velléités belliqueuses, face à un rhinocéros pourtant bien plus imposant.
Nathanaël débarque sur la côte Pacifique de la Colombie et remonte le fleuve Timbiqui avant de s’enfoncer dans la...
Le changement climatique et les modifications des écosystèmes mettent aujourd’hui en présence des espèces qui ne se sont jamais...
Ces animaux sauvages font partie d’un commerce très lucratif
Le parc animalier de l’Allier, qui abrite lions, éléphants, tigres et hippopotames, attire 6000 visiteurs par jour. Le temps...
Comportement des chats, psychologie féline, et bienfaits des ronronnements thérapeutiques – Claude Béata, vétérinaire comportementaliste, est l’invité de Guila...
Le réchauffement climatique menace la survie des hérissons dont la longévité ne cesse de diminuer. Ce film suit un...
Quelques 400 millions de chiens, sauvages ou domestiqués, peuplent la planète. Meilleur compagnon de l’homme, le chien est à...
Voici l’histoire peu banale d’un insecte méconnu : le dytique. Ayant passé l’hiver pris sous la glace, ce scarabée...
Le Guyana, ce territoire mystérieux situé au nord de l’Amérique du Sud, est un véritable sanctuaire de biodiversité, où...
En Tanzanie, l’équilibre délicat entre les espèces sauvages se révèle parfois de manière inattendue, comme le montre la tension...
Le long des côtes sauvages de Bretagne, où l’Atlantique vient s’écraser contre d’imposantes falaises, un spectacle naturel intemporel se...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site