Documentaire

« Knowledgegaza is the Beginning » raconte l’histoire du West-Eastern Divan Orchestra, un orchestre dans lequel de jeunes Arabes et Juifs jouent côte à côte. Le film montre comment les préjugés peuvent être surmontés durant les répétitions et les concerts. Il met également en évidence les défis qui en découlent et la manière dont la musique permet d’unir des personnes aux croyances différentes et de créer un terrain d’entente.