Documentaire Deux lions s’attaquent à un buffle isolé Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.

Article Quelles sont les raisons de la chute des bois chez les élans ? La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...

Documentaire Chez les demoiselles garibaldis, c’est le mâle qui s’occupe des œufs Le mâle doit rester vigilant, car de nombreuses espèces voient les œufs comme un délicieux en-cas.

Documentaire Le mal mystérieux qui atteint les tortues de Madagascar À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...

Documentaire Attaque sournoise d’un autour sur une famille de suricates Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...

Documentaire Les précieux fossiles du tout premier dinosaure jamais décrit : le mégalosaure Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?

Conférence Homme / Animal domestique : quels échanges ? Comment des espèces différentes peuvent se comprendre mutuellement ? Conférence de Marine Grandgeorge, Maître de conférences à l’Université de...

Documentaire Le grand retour du tigre de Sibérie Au bord de l’extinction il y a quatre-vingts ans, le tigre de Sibérie reconquiert peu à peu les forêts...

Documentaire Rare : un léopard des neiges capturé à l’état sauvage Pour la première fois, un léopard des neiges est capturé en Afghanistan. Il faut l’endormir rapidement car le félin...

Documentaire En Suède, sur la piste des élans L’élan, qui abonde dans les vastes forêts suédoises, est l’animal emblématique du pays. Gibier favori des chasseurs et spectacle...

Documentaire Naissance | Pumas, les seigneurs des Andes (1/2) L’épopée d’une lignée de pumas des Andes suivie sur trois ans et trois générations, servie par de somptueuses images...

Documentaire Naissance d’agneau en direct Assister à la naissance d’un agneau est un moment à la fois émouvant et fascinant, où la nature révèle...

Documentaire Cette hirondelle se nourrit grâce aux éléphants Pour économiser de l’énergie lors de sa migration, l’hirondelle n’a quasiment pas de réserves, ce qui la force à...

Article Le redoutable piranha est-il vraiment un mangeur de chair ? Le piranha est souvent décrit comme un redoutable prédateur des eaux douces d’Amérique du Sud. Ce poisson carnivore a...

Documentaire A la découverte du Requin Bouledogue Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...

Documentaire Les secrets de la ferme | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...

Documentaire Anchorage, ville sauvage – Entre chiens et loups A Anchorage, il n’est pas rare de croiser un ours ou un élan que l’on appelle ici orignal. Mais...

Documentaire Le serpent corail n’épargne pas ses semblables Très venimeux, le serpent corail excelle dans la chasse, que ses proies soient des mammifères ou ses semblables.