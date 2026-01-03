Le fennec est aussi appelé renard des sables.
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...
Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est...
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Une femelle crapaud sonneur à ventre jaune profite des petites mares qui se sont formées à la suite du...
Le combat peut sembler déséquilibré, mais le batracien a des armes pour se défendre face aux prédatrices.
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Grâce à des caractères évolutifs comme la lactation et la fourrure, les mammifères ont survécu aux dinosaures. Au cours...
Au fil des siècles, les maharadjahs de Jaipur, dans le Nord de l’Inde, ont assis leur pouvoir grâce à...
Cet épisode s’intéresse à différentes espèces qui ont changé pour survivre. Certaines ont survécu en chassant en meute, d’autres...
George Schaller, réputé pour ses études sur les espèces menacées dans le monde, et les 40 années de recherche...
Délinquance, vandalisme, cambriolages et petits vols : ici, à Anchorage, au coeur de l’Arctique, le taux d’insécurité atteint des...
Ce film raconte l’histoire de Laïla Del Monte, communicatrice animalière de réputation internationale. La communication animale est la capacité...
Dans les forêts sino-birmanes, un scientifique et une pop star ont fait le pari de sauver une espèce de gibbon en l’aidant, grâce...
Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....
Deux jeunes mâles s’entraînent au combat. Il leur faudra maîtriser toutes ces techniques pour survivre à l’âge adulte.
