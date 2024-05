Documentaire



Les conducteurs sans permis de conduire sont de plus en plus nombreux à prendre la route en toute illégalité. Un inquiétant phénomène qui concerne près de 700 000 personnes qui font fi du précieux sésame. Perte de permis à la suite d’une infraction, achat frauduleux d’un faux titre de transports, enquête sur cette pratique irresponsable. Un documentaire de VICTOIRE MABILLE ET JULIETTE NÈGRE-LAPART.