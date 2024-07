Documentaire

Visite de la cité fortifiée de Concarneau, la ville close la plus célèbre de France et l’un des plus beaux ports de l’Hexagone. Avec sa tour du Gouverneur et son port, Concarneau fait la fierté de Cornouaille et de ses habitants. Partez à la découverte de l’un des innombrables trésors de notre patrimoine maritime. Un documentaire de Visites Privées.