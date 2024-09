Documentaire

Mourmansk, tout au nord de la Russie. Un été presque comme les autres. Sauf qu’au pied de la statue Aliocha érigée là en souvenir des combattants russes morts dans l’Arctique pendant la seconde guerre mondiale, ce sont 150 millionnaires chinois qui se sont donné rendez-vous. Nous avons décidé de les suivre dans leur aventure pour vous la raconter car ils se sont engagés à vivre la plus incroyable des croisières. A bord du plus puissant brise-glace nucléaire du monde : le navire « les 50 ans de la Victoire », ils ont en effet rendez-vous avec l’histoire. Au programme ? Atteindre pour la 100ème fois dans l’histoire de l’humanité le pôle Nord géographique. Le prix ? 25000 euros la couchette. Le double pour la version luxe. Et alors que la plupart des passagers sont affairés à retrouver leurs cabines dans le dédale des étages, et que l’équipage est sur le point de lever l’ancre, c’est Yann Bryde, chef d’expédition autrichien, GO des temps modernes, qui commence son show. C’est lui qui va conduire le groupe sur le toit du monde dans une humeur des plus enjouées et festives. Car en route, la promesse est grande : marcher dans les pas d’explorateurs légendaires, rencontrer des ours polaires, conquérir des îles sauvages, déguster des festins sur la banquise, visiter la salle des machines du plus gros brise-glace nucléaire au monde, danser au milieu des icebergs, participer à la vente aux enchères la plus nordique du globe… En route, les Chinois nous renvoient à nos propres questionnements : Où va le monde ? Quel message l’ours polaire cherche-t-il à nous transmettre alors que la banquise fond ? Quelle place occupons-nous dans ce grand fatras planétaire ? Un documentaire de Christophe COUSIN