Documentaire

Vous avez l’habitude de retrouver Charlotte pour des balades touristiques mais nous allons vous proposer de parler du développement durable. Et pour l’occasion, direction Dunkerque.

C’est un thème plus que d’actualité et vous allez découvrir que Dunkerque a entamé une véritable transition avec des actions très concrètes comme : les jardins urbains et partagés, la gratuité des transports publics ainsi qu’une mobilisation autour du zéro déchet.

Alors à vos carnets car il y a plein de bons conseils à retenir dans cet épisode.