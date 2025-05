Documentaire

Crise et baisse du pouvoir d’achat oblige : 34 % des Français n’hésitent plus à retarder ou renoncer à certains soins pour des raisons financières… Parmi les plus sacrifiés : les soins bucco-dentaires, notamment les lourdes opérations chirurgicales. Et pour cause : la pose d’implants et de couronnes sont très peu remboursés par la sécurité sociale. Et pourtant, des bons plans existent pour économiser 20 à 50 % du prix de l’opération. Partir à l’étranger ou encore confier ses dents à des étudiants : il est possible de soigner ses dents en toute sécurité, sans se ruiner ! Un documentaire d’Elise Richard.