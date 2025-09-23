Comment exercer sa voix pour se sentir mieux dans son corps ? Quelle technique permet d’éviter la fatigue vocale...
Résumé des points abordésL’Espagne, refuge pour les femmesRestrictions françaisesEspagne : ouverture et innovationNouvelles normes pour les programmes de donBarcelone,...
Dans cet épisode de notre podcast Batterie Faible, la dessinatrice Emma revient sur le concept de charge mentale. De...
Lorsque vous vous promenez dans le rayon des légumes, les poivrons captent instantanément l’attention par leurs couleurs éclatantes allant...
Lorsqu’il s’agit de choisir entre le sucre blanc et le sucre roux, de nombreuses personnes se demandent lequel est...
Dans cette maison, pas de blouse blanche, pas de camisole, mais des soignants et des malades qui vivent ensemble....
La musculation est souvent perçue comme une activité réservée aux jeunes ou aux amateurs de performances sportives, mais elle...
Pour éviter le gaspillage, ils vendent des médicaments à l’unité
Le 8 juillet, pour la première fois, Floryan part en vacances dans la peau d’un vrai garçon. Il va...
Le sorbitol, un édulcorant largement utilisé dans l’industrie alimentaire, est souvent vanté pour ses propriétés bénéfiques, notamment comme substitut...
Si le chanvre continue d’avoir cette mauvaise réputation, c’est en partie grâce au THC, le tétrahydrocannabinol. Il est par...
La lavande, avec sa teinte violacée distinctive et son parfum envoûtant, est plus qu’une simple fleur. Elle évoque les...
Rencontres avec des patients atteints de tocs ou de phobies qui leur gâchent la vie. A Lyon, Loelia, 18...
La spiruline est une microalgue reconnue pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Que ce soit sous forme de...
En trente ans, le gel douche a révolutionné les salles de bains françaises, détrônant l’économique savon : enquête sur...
Ce documentaire explore la réalité complexe et souvent mal comprise du coma, un état qui va bien au-delà de...
Après des années de défonce, le romancier Johann Zarca a fait le choix d’une vie d’abstinence. Et c’est dans...
Les boissons caféinées énergisantes peuvent parfois tuer… mais le gouvernement canadien ne vous le dit pas. Des palpitations cardiaques...
La boisson à la mode fait son entrée en France : l’eau de coco. Déjà, une dizaine de marques...
Le lean, c’est une drogue de rue composée de sirop pour la toux avec codéine et de boisson gazeuse....
