Podcast Ce que la voix révèle sur nos émotions et notre personnalité Comment exercer sa voix pour se sentir mieux dans son corps ? Quelle technique permet d’éviter la fatigue vocale...

Article Barcelone, centre de tourisme médical pour le traitement de l’infertilité Résumé des points abordésL’Espagne, refuge pour les femmesRestrictions françaisesEspagne : ouverture et innovationNouvelles normes pour les programmes de donBarcelone,...

Podcast Parler de charge mentale a libéré beaucoup de mères Dans cet épisode de notre podcast Batterie Faible, la dessinatrice Emma revient sur le concept de charge mentale. De...

Article Quel poivron choisir pour optimiser la santé : rouge, vert ou jaune ? Lorsque vous vous promenez dans le rayon des légumes, les poivrons captent instantanément l’attention par leurs couleurs éclatantes allant...

Article Sucre blanc versus sucre roux : lequel choisir ? Lorsqu’il s’agit de choisir entre le sucre blanc et le sucre roux, de nombreuses personnes se demandent lequel est...

Documentaire Bipolarité, paranoïa : ces malades qui veulent s’en sortir Dans cette maison, pas de blouse blanche, pas de camisole, mais des soignants et des malades qui vivent ensemble....

Article La musculation, un atout souvent négligé pour pour bien vieillir La musculation est souvent perçue comme une activité réservée aux jeunes ou aux amateurs de performances sportives, mais elle...

Documentaire Antibiotiques à l’unité, les pharmaciens râlent Pour éviter le gaspillage, ils vendent des médicaments à l’unité

Documentaire Je suis devenu garçon | Partie 2 Le 8 juillet, pour la première fois, Floryan part en vacances dans la peau d’un vrai garçon. Il va...

Article Quels dangers potentiels présente le sorbitol, un additif alimentaire très courant ? Le sorbitol, un édulcorant largement utilisé dans l’industrie alimentaire, est souvent vanté pour ses propriétés bénéfiques, notamment comme substitut...

Article Comment arrêter définitivement le cannabis THC ? Si le chanvre continue d’avoir cette mauvaise réputation, c’est en partie grâce au THC, le tétrahydrocannabinol. Il est par...

Article Les bienfaits de la lavande La lavande, avec sa teinte violacée distinctive et son parfum envoûtant, est plus qu’une simple fleur. Elle évoque les...

Documentaire Mon combat contre les tics, tocs et phobies Rencontres avec des patients atteints de tocs ou de phobies qui leur gâchent la vie. A Lyon, Loelia, 18...

Article Quels sont les bienfaits de la spiruline ? La spiruline est une microalgue reconnue pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Que ce soit sous forme de...

Documentaire Gel douche : un cocktail chimique dangereux ? En trente ans, le gel douche a révolutionné les salles de bains françaises, détrônant l’économique savon : enquête sur...

Documentaire Le voyage des comateux à la frontière de la conscience Ce documentaire explore la réalité complexe et souvent mal comprise du coma, un état qui va bien au-delà de...

Podcast Comment j’ai arrêté la drogue Après des années de défonce, le romancier Johann Zarca a fait le choix d’une vie d’abstinence. Et c’est dans...

Documentaire Stimulant à mort Les boissons caféinées énergisantes peuvent parfois tuer… mais le gouvernement canadien ne vous le dit pas. Des palpitations cardiaques...

Documentaire Les secrets de la nouvelle star des boissons : l’eau de coco La boisson à la mode fait son entrée en France : l’eau de coco. Déjà, une dizaine de marques...