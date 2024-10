Documentaire



Coluche, célèbre humoriste français, a marqué son époque par son humour engagé et décapant. Après des débuts dans les cabarets, il cofonde le Café de la Gare avec Romain Bouteille. Sa satire sociale et son franc-parler ont fait de lui une voix pour les marginalisés. Il crée « Les Restos du Cœur » pour nourrir les sans-abri et envisage même une candidature à la présidence. Après sa mort tragique, le journaliste Serge July part à la rencontre de ses proches pour dresser un portrait de l’humoriste, explorant ainsi son héritage unique mêlant comédie et engagement social profond.

Réalisé par Frédéric Fiol

Écrit par Monica Rattazzi et Fédéric Fiol