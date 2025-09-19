Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bretagne 1940 : quand l’indépendance bretonne flirtait avec le nazisme Très tôt, la Bretagne a résisté à l’occupation allemande. Pourtant, des mouvements qui rêvaient de l’indépendance bretonne se sont...

Documentaire La musique dans la peau (2/2) Multiplication des studios, explosion du kaneka après les évènements, la Calédonie ouvre ses portes au monde. Faire vivre la...

Documentaire La musique dans la peau (1/2) Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en...

Podcast La part d’ombre de la Belle époque En 1889, Paris accueille l’Exposition universelle et dévoile pour la première fois sa tour Eiffel. Un vent d’enthousiasme souffle...

Documentaire Premières victoires alliées | Octobre – Décembre 1942 Après tant d’années de suprématie allemande, alors que 1942 tire à sa fin, les Alliés commencent vraiment à progresser....

Documentaire Pearl Harbor, l’Amérique en guerre | Octobre – Décembre 1941 Alors qu’Hitler et les Allemands se concentraient sur la Russie, la situation dans le Pacifique prit des proportions épiques...

Documentaire 39-45 Une guerre stratégique – La spirale de l’échec De Guadalcanal, dans le Pacifique, au siège de Leningrad, certaines batailles ont été plus longues et plus dures à...

Documentaire Staline, Roosevelt, Churchill : la route vers Yalta En février 1945, Staline, Roosevelt et Churchill se réunissent dans la station balnéaire de Yalta, en Crimée. À quelques...

Documentaire La mafia américaine – EP05 – L’ambition de Gotti En 1986, alors que la plupart des parrains sont en prison, John Gotti décide de profiter de cette opportunité...

Documentaire Alexandra David Neel Retour sur l’incroyable vie d’Alexandra David Neel, infatigable voyageuse et première femme au monde à pénétrer au sein de...

Documentaire La Guerre Froide: La Corée (1949-1953) (05/24) Pour Staline, l’URSS doit encore s’agrandir. Il se tourne donc vers l’Asie où les Américains ont une faible autorité....

Documentaire 17 octobre 1961 Ce document historique est un document engagé au service d’une cause – l’indépendance. Il a été tourné dans des...

Documentaire Hitler – L’histoire secrète de son dossier médicale (1/2) Aux yeux du monde, Hitler symbolise le mal absolu. Une grande partie de sa vie reste cependant une énigme....

Documentaire Nucléaire, histoires secrètes 4/5 : Une bombe au Moyen-Orient Le 1er septembre 1986, un journaliste du Sunday Times est contacté par Mordechai Vanunu. Ce technicien nucléaire a découvert...

Documentaire Salvador Allende : C’est une idée qu’on assassine Le 11 septembre 1973, un coup d’État militaire dirigé par le général d’armée Augusto Pinochet, renversait le gouvernement socialiste...

Documentaire De Compiègne à Auschwitz : le convoi des 31 000 Le convoi des 31 000 est parti de Compiègne en France le 24 janvier 1943 à destination du camp...